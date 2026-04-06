Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 05:34

Сделка с дьяволом: Политолог объяснил, почему на Украине первыми мобилизуют «грантовых» женщин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские власти могут перейти к мобилизации женщин, причём в первую очередь под призыв рискуют попасть участницы грантовых и околовоенных проектов. Об этом журналисту Александру Шелесту* сообщил политолог Семён Уралов.

По его словам, тема вовлечения женщин в армию больше не скрывается. В публичном пространстве начали появляться агитационные материалы, связанные с призывом. Эксперт уверен, что процесс — лишь вопрос времени. Власти, по его мнению, готовят общественное мнение к таким мерам.

При этом приоритет, как считает аналитик, будет отдан определённой категории. Речь идёт о тех, кто с 2022 года участвовал в грантовых программах и работал в связанных с конфликтом структурах. В эту группу он отнёс сотрудников фондов, а также людей, задействованных в волонтёрских и околовоенных инициативах. По его оценке, именно они окажутся в числе первых, кого затронут новые решения.

«Их поймали на удочку: куча денег, пожалуйста, бери гранты, бери работы. А теперь нужно за всё платить. Это же как сделка с дьяволом», — сказал он.

На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти служить в ВСУ
Ранее звучали оценки о возможном расширении мобилизации на Украине за счёт женщин. Власти могут пойти на такие меры ради усиления армии. Не исключается также снижение призывного возраста до 18 лет.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar