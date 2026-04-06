Сделка с дьяволом: Политолог объяснил, почему на Украине первыми мобилизуют «грантовых» женщин

Украинские власти могут перейти к мобилизации женщин, причём в первую очередь под призыв рискуют попасть участницы грантовых и околовоенных проектов. Об этом журналисту Александру Шелесту* сообщил политолог Семён Уралов.

По его словам, тема вовлечения женщин в армию больше не скрывается. В публичном пространстве начали появляться агитационные материалы, связанные с призывом. Эксперт уверен, что процесс — лишь вопрос времени. Власти, по его мнению, готовят общественное мнение к таким мерам.

При этом приоритет, как считает аналитик, будет отдан определённой категории. Речь идёт о тех, кто с 2022 года участвовал в грантовых программах и работал в связанных с конфликтом структурах. В эту группу он отнёс сотрудников фондов, а также людей, задействованных в волонтёрских и околовоенных инициативах. По его оценке, именно они окажутся в числе первых, кого затронут новые решения.

«Их поймали на удочку: куча денег, пожалуйста, бери гранты, бери работы. А теперь нужно за всё платить. Это же как сделка с дьяволом», — сказал он.

Ранее звучали оценки о возможном расширении мобилизации на Украине за счёт женщин. Власти могут пойти на такие меры ради усиления армии. Не исключается также снижение призывного возраста до 18 лет.

