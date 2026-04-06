ЧП на шахте «Белореченская»: 41 рабочий заблокирован под землёй после атаки ВСУ

Ночью ВСУ атаковали территорию шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. В результате попадания снарядов серьезно повреждена электроподстанция, что привело к полному обесточиванию промышленного объекта.

В момент аварийного отключения электричества под землей находился 41 сотрудник предприятия. Глава республики Леонид Пасечник сообщил, что с горняками удалось установить связь.

У рабочих имеется необходимый запас питьевой воды, их жизни на данный момент ничего не угрожает. Ситуация находится на особом контроле властей региона.

Все экстренные службы уже приступили к спасательной операции. Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения, чтобы поднять людей на поверхность.

На месте происшествия работу аварийных бригад координируют первый зампред правительства региона Юрий Говтвин и глава профильного министерства Константин Роговенко. Они следят за ходом спасательных работ, чтобы максимально оперативно эвакуировать персонал.

Ранее Леонид Пасечник сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ в ЛНР погибла семья из трёх человек — мужчина, женщина и их восьмилетний ребёнок. Под удар ВСУ в селе Михайловка Кременского округа попали частные дома, после чего начался пожар. Спасатели приехали быстро, но в одном из домов спасти никого не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным погибших.