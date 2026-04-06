Суд вынес приговор жителям Красноярска за незаконный вывоз леса на 479 млн

В Красноярском крае осудили двух местных жителей за незаконный вывоз стратегически важных ресурсов в особо крупных размерах. Об этом сообщила Генеральная Прокуратура РФ.

Как установил Кировский районный суд, с 2019 по 2021 год мужчины действовали сообща. Заключив внешнеэкономические контракты на поставку пиломатериалов, они предоставляли на таможню подложные документы. В бумагах содержалась ложная информация о происхождении древесины.

В итоге через границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС удалось нелегально переправить хвойные породы общим объёмом более 60 тысяч кубометров. Стоимость груза превысила 479 миллионов рублей.

Гособвинитель от Западно-Сибирской транспортной прокуратуры настоял на суровом наказании. Один из фигурантов проведёт четыре года в исправительной колонии общего режима и дополнительно заплатит штраф в 300 тысяч рублей. Второй получил два с половиной года принудительных работ — из его зарплаты будут удерживать 20% в пользу государства.

Суд также постановил конфисковать сумму, равную стоимости всего незаконно вывезенного леса.

