6 апреля, 06:10

«Бессмертный полк России» официально запатентовал свои логотипы до 2033 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Движение «Бессмертный полк России» зарегистрировало в Роспатенте две эмблемы, под которыми проходит акция.

Эмблемы движения «Бессмертный полк России». Фото © Роспатент

Заявки на регистрацию организация подала в октябре 2023 года. В апреле этого года Роспатент принял решение закрепить товарные знаки за движением — они будут действовать до 2033 года.

Эмблемы выполнены в форме красной звезды. Внутри неё расположен Георгий Победоносец, а сверху — надпись «Бессмертный полк».

Согласно документам, с этими логотипами можно будет производить диски звукозаписи, фильмы, рекламу, а также заниматься организацией конкурсов.

«Данные товарные знаки были зарегистрированы, чтобы эмблема «Бессмертного полка» не использовалась никем в коммерческих целях», — пояснила РИА «Новости» руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

Ушаков: Иностранные политики планируют приехать в Москву на 9 Мая

Ранее в Кремле подтвердили подготовку к празднованию Дня Победы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично прокомментировал домыслы о возможной отмене традиционного парада на главной площади страны.

Дарья Денисова
