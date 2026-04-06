Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

6 апреля, 06:01

Не стойте у плиты! Священник объяснил, почему на Страстной неделе лучше забыть о выпечке куличей

Обложка © GigaChat

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии Владислав Береговой дал совет верующим на Страстную седмицу. Священник призвал граждан не тратить силы на кулинарные хлопоты, а уделить внимание церковным службам.

«Хотел бы порекомендовать не тратить свое драгоценное время в совершенно уникальные дни Страстной седмицы на приготовление куличей и пасок, потому что тем самым вы себя духовно обкрадываете: лучше купите кулич в магазине и приходите на замечательные службы Страстной Седмицы», — отметил представитель духовенства в беседе с РИА «Новости».

Особое внимание он рекомендовал уделить посещению богослужений, где читают 12 Евангелий, а также обрядам, посвященным погребению Спасителя. Наиболее важными днями для прихожан станут Страстные четверг, пятница и суббота.

Священнослужитель добавил, что время лучше посвятить молитве, а не кухонным делам: «Лучше в эти дни стоять на службах, а не у плиты».

При этом церковных канонов, регламентирующих рецептуру праздничной выпечки, не существует. По словам Берегового, прихожане могут приносить в храм любые изделия.

«Готовьте как угодно: хоть дубайский, хоть ярославский, хоть гренадерский кулич приносите. Всё освятим», — заключил священник.

Набор продуктов для кулича за год подешевел на 9%
Набор продуктов для кулича за год подешевел на 9%

Напомним, 12 апреля в России отмечается православная Пасха. Традиционно, в преддверии крупного праздника гражданам начали предлагать куличи, и некоторые оказались совсем не для простого люда. Например, одна столичная пекарня предлагает кулич за сто тысяч рублей. Огромный четырёхкилограммовый кекс отличается уникальным оформлением — его верхушку венчает миниатюрная копия храма Василия Блаженного на Красной площади.

