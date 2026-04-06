6 апреля, 07:09

Ревнивая жена привязала себя к грузовику мужа, чтобы следить за ним

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

В Китае ревнивая жена устроила опасный эксперимент: она привязала себя к грузовику своего мужа и проехала так несколько километров. Об инциденте сообщает South China Morning Post.

Случай произошёл в конце марта в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района. Патрульный инспектор остановил небольшой грузовик, заметив, что к его задней части верёвкой примотана женщина. Сам водитель, как выяснилось, ничего не подозревал и был крайне удивлён, обнаружив сзади собственную супругу.

Женщина призналась, что таким образом решила проследить за мужем и лично убедиться в его верности. К счастью, никто не пострадал.

«Дала мне по физиономии»: Дмитрий Дибров рассказал о скандале с бывшей женой из-за «баб» в Ростове

Ранее Life.ru писал о женщине, которая едва не прикончила мужа и любовника, когда они узнали друг о друге. Любвиобильная жительница Огайо решила разрешить «проблему» радикально и едва не пристрелила обоих, когда правда о ее похождениях вышла наружу. Она почему-то решила, что пострадавшей стороной следует считать именно её.

Дарья Денисова
