Ревнивая жена привязала себя к грузовику мужа, чтобы следить за ним

В Китае ревнивая жена устроила опасный эксперимент: она привязала себя к грузовику своего мужа и проехала так несколько километров. Об инциденте сообщает South China Morning Post.

Случай произошёл в конце марта в уезде Бачу Синьцзян-Уйгурского автономного района. Патрульный инспектор остановил небольшой грузовик, заметив, что к его задней части верёвкой примотана женщина. Сам водитель, как выяснилось, ничего не подозревал и был крайне удивлён, обнаружив сзади собственную супругу.

Женщина призналась, что таким образом решила проследить за мужем и лично убедиться в его верности. К счастью, никто не пострадал.

