6 апреля, 07:07

Куба получила электричество от турецкой плавучей электростанции

Турецкая плавучая электростанция начала обеспечивать электроэнергией Кубу на фоне серьёзных проблем в энергосистеме страны. Об этом сообщила газета Türkiye.

«Куба, столкнувшаяся с серьёзным энергетическим кризисом, будет получать электроэнергию благодаря турецкой плавучей станции», — говорится в материале.

Речь идёт о плавучем энергоблоке под названием «Белгин Султан». Установка уже прибыла в порт Гаваны и начала подавать электричество в сеть. Это позволило частично стабилизировать энергоснабжение. Ситуация на острове остаётся сложной. Инфраструктура изношена, а перебои с поставками топлива усугубляют положение.

В последние недели на Кубе фиксировались масштабные отключения. Без света оставались миллионы жителей. Использование плавучих электростанций рассматривается как временное решение. Такие установки можно быстро подключить к сети и оперативно нарастить генерацию без строительства новых объектов.

Ранее стало известно о прибытии российского танкера «Анатолий Колодкин» к побережью Кубы. На его борту находится крупная партия сырой нефти. Речь идёт о гуманитарной поставке. Объём груза составляет около 100 тысяч тонн.

Милена Скрипальщикова
