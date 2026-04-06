Детские и соцвыплаты за апрель перечислят досрочно из-за майских праздников

В 2026 году график перечисления детских и социальных выплат скорректируют из-за продолжительных майских праздников. Деньги за апрель поступят досрочно — в конце месяца, сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«В России большинство пособий перечисляют 3-го, 5-го или 8-го числа. В 2026 году эти даты выпадают на длительные выходные (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая). Поскольку перенос на более поздний срок не предусмотрен, средства за апрель поступят уже 30 апреля», — пояснила она в комментарии «Газете.ru».

Таким образом, в апреле семьи получат выплаты дважды: в начале месяца — за март (в обычные сроки) и в конце — за апрель (досрочно). В мае привычных поступлений не будет, следующая выплата придёт только в июне.

Изменение коснётся единого пособия на детей, выплат по уходу за ребёнком и других регулярных мер соцподдержки, которые обычно перечисляют в начале месяца. Эксперт предупредила: досрочное поступление денег — это не дополнительный доход, а лишь сдвиг сроков. Общий объём выплат не меняется.

Период между концом апреля и июнем становится длиннее обычного, поэтому Волкова советует заранее скорректировать личный бюджет: спланировать обязательные траты, отказаться от импульсивных покупок и распределить полученные средства на более долгий срок.

Кстати, россияне имеют право официально приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и трудовой стаж для получения страховой пенсии. Как пояснили в Совете Федерации, в 2026 году минимальный добровольный взнос составляет 71 525 рублей — за него начислят 1,09 балла и один год стажа. Максимальный платёж (572 204 рубля) принесёт 8,72 балла и также один год стажа. Для участия в программе необходимо подать заявление в Социальный фонд России — лично, через многофункциональный центр или портал Госуслуг.