Эксперт Астафьев назвал невыгодными накопительные счета в 2026 году

Снижение ключевой ставки Центробанка тянет вниз доходность банковских продуктов, и первыми теряют привлекательность накопительные счета. Об этом агентству «Прайм» сообщил предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, финансовые организации уже начали корректировать условия вслед за политикой регулятора. Средняя максимальная доходность по рублёвым депозитам в крупнейших банках снизилась до 13,87%. Это минимальный уровень за последние месяцы. Такая динамика связана с ожиданиями по дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики. Прогноз на следующий год предполагает диапазон ключевой ставки около 13,5–14,5%.

«Накопительный счёт с его плавающей ставкой в таком цикле — инструмент проигрышный. Базовая ставка после промопериода у большинства банков не дотягивает и до 10%, а привлекательные «приветственные» 16–17% живут максимум два месяца», — сказал он.

На этом фоне особенно быстро теряют выгоду продукты с плавающей доходностью. После окончания краткосрочных акций их условия становятся заметно хуже. Эксперт рекомендует рассмотреть альтернативу. Речь идёт о срочных вкладах с фиксированными условиями на срок от полугода до года. По его оценке, текущие предложения с доходностью выше 14% могут исчезнуть в ближайшее время, поэтому откладывать решение не стоит.

Ранее в ФНС опровергли информацию о возможной блокировке счетов у обычных граждан за несвоевременную подачу декларации. Такие меры к физлицам не применяются. Ограничения могут коснуться только отдельных категорий — организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, ведущих частную практику, включая нотариусов и адвокатов.