30 марта, 11:39

ФНС разъяснила, чьи счета могут заблокировать за несдачу декларации о доходах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

ФНС России опровергла слухи о блокировке счетов обычных граждан за просрочку подачи декларации о доходах. Эта мера может быть применена только к организациям, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся частной практикой.

Как пишет «Гарант.ру», блокировка возможна, если указанные субъекты не подадут декларацию в течение 20 дней после установленного срока. ФНС подчёркивает, что всегда предупреждает о таких мерах заранее.

Напомним, что физические лица должны подать декларацию до 30 апреля, если они продали имущество, получили дорогостоящий подарок, сдавали имущество в аренду, выиграли в лотерею или получили доходы из-за рубежа в 2025 году. ИП, адвокаты и нотариусы также обязаны подать декларацию. Оплатить налог необходимо до 15 июля 2026 года.

Существуют различные способы подачи декларации 3-НДФЛ, включая личное посещение, МФЦ, почту или личный кабинет на сайте ФНС. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф, а за неуплату налога – другой штраф.

Стали известны правила ФНС по блокировке счетов за несданную декларацию
Стали известны правила ФНС по блокировке счетов за несданную декларацию

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам, не подавшим вовремя декларацию о доходах за 2025 год, могут ограничить операции по счетам. У налоговых органов появляется право на такие действия через 20 рабочих дней после крайнего срока подачи отчётности — 30 апреля.

BannerImage
Наталья Демьянова
