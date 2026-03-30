ФНС разъяснила, чьи счета могут заблокировать за несдачу декларации о доходах

ФНС России опровергла слухи о блокировке счетов обычных граждан за просрочку подачи декларации о доходах. Эта мера может быть применена только к организациям, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам и другим лицам, занимающимся частной практикой.

Как пишет «Гарант.ру», блокировка возможна, если указанные субъекты не подадут декларацию в течение 20 дней после установленного срока. ФНС подчёркивает, что всегда предупреждает о таких мерах заранее.

Напомним, что физические лица должны подать декларацию до 30 апреля, если они продали имущество, получили дорогостоящий подарок, сдавали имущество в аренду, выиграли в лотерею или получили доходы из-за рубежа в 2025 году. ИП, адвокаты и нотариусы также обязаны подать декларацию. Оплатить налог необходимо до 15 июля 2026 года.

Существуют различные способы подачи декларации 3-НДФЛ, включая личное посещение, МФЦ, почту или личный кабинет на сайте ФНС. За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф, а за неуплату налога – другой штраф.

