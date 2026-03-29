Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 17:41

Стали известны правила ФНС по блокировке счетов за несданную декларацию

ФНС уточнила категории лиц, подпадающих под блокировку счетов в случае непредставления налоговой декларации. В ведомстве подчеркнули, что данная мера не распространяется на всех физических лиц, обязанных подавать декларацию 3-НДФЛ при получении дохода.

Блокировка возможна, если такие налогоплательщики не сдали декларацию в течение 20 дней после истечения срока. Налоговая отмечает: уведомление о предстоящей блокировке направляется заранее, чтобы дать время на подачу декларации. Срок подачи деклараций для физлиц в 2026 году — до 30 апреля; оплатить налог по декларации нужно до 15 июля 2026 года.

ФНС обязала майнеров отчитаться о доходах до 30 апреля
Ранее Life.ru сообщал, что россиянам, не подавшим вовремя декларацию о доходах за 2025 год, могут ограничить операции по счетам. У налоговых органов появляется право на такие действия через 20 рабочих дней после крайнего срока подачи отчётности — 30 апреля.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar