Стали известны правила ФНС по блокировке счетов за несданную декларацию

ФНС уточнила категории лиц, подпадающих под блокировку счетов в случае непредставления налоговой декларации. В ведомстве подчеркнули, что данная мера не распространяется на всех физических лиц, обязанных подавать декларацию 3-НДФЛ при получении дохода.

Блокировка возможна, если такие налогоплательщики не сдали декларацию в течение 20 дней после истечения срока. Налоговая отмечает: уведомление о предстоящей блокировке направляется заранее, чтобы дать время на подачу декларации. Срок подачи деклараций для физлиц в 2026 году — до 30 апреля; оплатить налог по декларации нужно до 15 июля 2026 года.

