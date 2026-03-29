ФНС сможет блокировать счета за недекларирование доходов после 20 мая

Россиянам, не подавшим вовремя декларацию о доходах за 2025 год, могут ограничить операции по счетам. Такие меры начнут применять после 20 мая 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщила юрист, член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

У налоговых органов появляется право на такие действия через 20 рабочих дней после крайнего срока подачи отчётности — 30 апреля. Обязанность самостоятельно отчитаться возникает в ряде случаев. В их числе — продажа недвижимости, владение которой было меньше установленного срока, получение дорогих подарков не от близких, выигрыши от 4000 рублей, сдача жилья или доходы из-за рубежа.

Также декларацию должны направить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, ведущие частную практику. При этом оплатить начисленный налог можно позже — до 15 июля 2026 года. Юрист отметила, что ограничения снимаются после подачи документов. Решение об этом принимается не позднее следующего рабочего дня. Кроме того, действия налогового органа можно обжаловать — сначала в административном порядке, а затем через суд.

Ранее в Госдуме предложили обязать банки автоматически закрывать неиспользуемые счета, чтобы избежать накопления долгов у клиентов. В последнее время участились обращения граждан, которые неожиданно обнаруживают списания за обслуживание давно забытых карт.