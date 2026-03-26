В РФ могут начать закрывать «спящие» банковские счета: что это изменит в жизни россиян

В России следует обязать кредитные организации автоматически закрывать «спящие» банковские счета, чтобы у клиентов не возникало задолженностей по их обслуживанию и банки не наживались. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

В последнее время в мою приёмную поступает всё больше обращений от граждан, которые обнаруживают, что банки списывают деньги за обслуживание счетов, которыми они давно не пользуются. Люди открыли карту несколько лет назад для конкретной цели, забыли о ней, а потом с удивлением видят, что остаток обнулился или даже образовалась задолженность. Банки объясняют это издержками на хранение данных и ведение отчётности. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Панеш уверен, что такая ситуаия в корне несправедлива. Если человек больше не пользуется счётом, то значит, он ему не нужен. Пора на законодательном уровне обязать кредитные организации автоматически закрывать такие «спящие» счета по истечении определённого срока, чтобы граждане не теряли средства, а банки не зарабатывали на человеческой забывчивости, отметил депутат. Экономическая логика кредитных организаций здесь понятна. Каждый открытый счёт, даже если по нему нет движения, требует технического обслуживания.

Для банка миллионы забытых счетов превращаются в балласт — они не приносят дохода, но вынуждают тратить ресурсы на их содержание. Взимание комиссии рассматривается как способ переложить эти издержки на владельцев счетов, а заодно — стимулировать клиента либо вернуться к активному использованию, либо закрыть ненужный продукт, пояснил Панеш. Законность таких списаний определяется условиями договора, который клиент подписывает при открытии счёта. Если в договоре прописана возможность взимания такой комиссии либо банк в установленном порядке изменил тарифы и уведомил об этом клиента, то списание считается законным.

Банки имеют право менять условия обслуживания, но обязаны предупреждать об этом заранее — через СМС-сообщения, публикации на сайте или в мобильном приложении. Однако здесь и кроется главная проблема: большинство людей не читают договоры целиком и не следят за изменениями в тарифах, напомнил парламентарий. Формально соблюдая закон, банки часто пользуются недостаточной финансовой грамотностью и невнимательностью клиентов. В результате комиссия за несколько месяцев может полностью обнулить небольшой остаток на счёте, и человек узнает об этом постфактум.

«Чтобы обезопасить себя от неожиданных трат, нужно взять за правило периодически проводить ревизию своих счетов и карт. Если каким-то продуктом вы не пользуетесь — лучше его закрыть. Во многих банках это можно сделать дистанционно через приложение, предварительно обнулив остаток. Важно следить за уведомлениями от банка и время от времени просматривать выписки по счетам. Узнать обо всех счетах, открытых на ваше имя, можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС», — дал совет собеседник Life.ru.

Однако, по его словам, системное решение проблемы должно исходить от законодателя. Я считаю, что необходимо внести изменения, которые обяжут банки предупреждать клиента о скором списании комиссии не менее чем за 30 дней до даты списания с указанием точной суммы, а также предусмотреть механизм автоматического закрытия счетов, по которым в течение двух лет не было операций и на которых отсутствуют денежные средства. Сегодня такие счета формально висят в базе, и банк продолжает начислять комиссию, которая может уйти в минус, создавая задолженность.

Кроме того, нужно исключить возможность начисления комиссии в размере, превышающем остаток на счёте, чтобы у клиента не возникало долга перед банком по счёту, которым он не пользовался. Банки имеют право покрывать свои издержки, но они не должны зарабатывать на забывчивости граждан, резюмировал депутат.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что развивать экономику за счёт карманов граждан недопустимо, а попытки раздавать дешёвые деньги широким жестом неизбежно приведут к росту инфляции.