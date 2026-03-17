Россияне сняли со счетов 1,6 триллиона рублей за один месяц

По итогам января 2026 года россияне сняли с банковских счетов и карт рекордную сумму — 1,6 триллиона рублей. Это максимальный показатель с марта 2022 года, когда объём изъятых средств достигал 2,2 триллиона, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Центробанка.

Тенденция затронула и зарубежные банки: за тот же период граждане вывели оттуда около 240 миллиардов рублей. Снятие средств происходит на фоне изменения денежно-кредитной политики — 13 февраля ЦБ снизил ключевую ставку до 15,5%.

Ранее сообщалось, что количество банкоматов в России по итогам 2025 года сократилось до минимального уровня с 2010 года. На 1 января 2026 года в стране насчитывалось 138 028 устройств. За прошлый год сеть уменьшилась на 5,9 тысячи банкоматов — это самые низкие темпы с 2020-го, когда убыль составляла 2,6 тысячи.