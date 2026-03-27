ФНС обязала майнеров отчитаться о доходах до 30 апреля

Индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом, впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля, сообщает ФНС России.

Для легального майнинга ИП обязаны состоять в специальном реестре налоговой службы — на начало года в него включено более 1000 предпринимателей. Физические лица могут добывать цифровую валюту без регистрации, но с ограничением потребления электроэнергии до 6 тысяч кВт/ч в месяц.

В декларации нужно отразить доход как от самого майнинга, так и от последующей продажи криптовалюты. Для расчёта налоговой базы на сайте ФНС опубликованы рыночные котировки цифровых валют на основе данных открытых источников. Налогоплательщик может выбрать котировку любого из указанных организаторов торгов.

Заполнить и подать декларацию удобнее всего через «Личный кабинет налогоплательщика».

