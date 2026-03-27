Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 15:06

ФНС обязала майнеров отчитаться о доходах до 30 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PV productions

Индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом, впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подать до 30 апреля, сообщает ФНС России.

Для легального майнинга ИП обязаны состоять в специальном реестре налоговой службы — на начало года в него включено более 1000 предпринимателей. Физические лица могут добывать цифровую валюту без регистрации, но с ограничением потребления электроэнергии до 6 тысяч кВт/ч в месяц.

В декларации нужно отразить доход как от самого майнинга, так и от последующей продажи криптовалюты. Для расчёта налоговой базы на сайте ФНС опубликованы рыночные котировки цифровых валют на основе данных открытых источников. Налогоплательщик может выбрать котировку любого из указанных организаторов торгов.

Заполнить и подать декларацию удобнее всего через «Личный кабинет налогоплательщика».

Один из крупнейших майнеров мира распродал биткоины на $1,1 млрд

Ранее Life.ru рассказывал, что майнеры выкачали из «недр» сети почти все «залежи» биткоинов. Несмотря на то, что уже добыто более 95% всех монет, окончательный выпуск биткоина растянется более чем на столетие. По прогнозам, 99% биткоинов будет добыто к февралю 2035 года, 99,9% — к 2047-му. Полное завершение эмиссии ожидается в 2139 году.

Владимир Озеров
  • Новости
  • ФНС РФ
  • Криптовалюта
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar