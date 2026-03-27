Один из крупнейших майнеров мира распродал биткоины на $1,1 млрд

Американская компания MARA Holdings, один из крупнейших игроков на рынке майнинга, продала 15 133 биткоина на общую сумму около 1,1 млрд долларов.

Как уточняется на специализированных сайтах для инвесторов, сделка прошла в период с 4 по 25 марта 2026 года. Полученные средства направят на выкуп конвертируемых старших облигаций.

Речь идёт о бумагах на 1 млрд долларов со сроком погашения в 2030 и 2031 годах. Остаток средств компания сможет использовать на общекорпоративные цели.

В самой MARA заявили, что продажа криптовалюты нужна для финансирования операций по обратному выкупу.

Компания позиционирует себя как одного из ведущих игроков в сфере цифровой энергетики и инфраструктуры.

На фоне этой новости внимание рынка приковано к тому, как крупные майнеры распоряжаются своими резервами в биткоине и насколько активно начинают конвертировать их в живые деньги.

