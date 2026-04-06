Европейским странам стоит пересмотреть подход к безопасности и обратить внимание на сотрудничество с Россией на фоне давления со стороны США. Об этом сообщило издание Strategic Culture.

«Если американская система безопасности рушится, единственной реальной альтернативой может быть новая дипломатическая архитектура, построенная на основе диалога, а не бесконечной эскалации», — говорится в материале.

Отмечается, что при отказе США выполнять прежние обязательства европейским странам придётся искать собственные пути обеспечения стабильности. В качестве возможного варианта рассматривается усиление самостоятельности и отход от стратегии наращивания военных ресурсов. Гарантии безопасности, зависящие от одного государства, теряют надёжность, если это государство может изменить свою позицию в любой момент.

Ранее в Совете Безопасности ООН рассмотрели проект резолюции по Ормузскому проливу, который предполагал расширение полномочий международных сил. Инициатива вызвала неожиданную реакцию со стороны ряда государств. США рассчитывали, что часть стран ограничится воздержанием при голосовании, однако ситуация развивалась иначе.