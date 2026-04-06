Горняков шахты «Белореченская» вывели на поверхность после атаки БПЛА

На шахте «Белореченская», расположенной в Луганской Народной Республике, завершилась экстренная спасательная операция. Работники предприятия, заблокированные в забое из-за сбоя в электроснабжении, благополучно эвакуированы.

Причиной инцидента стала атака украинского беспилотника. Дрон ударил по важной энергетической подстанции, что привело к полному обесточиванию промышленного объекта и остановке подъемных механизмов.

В правительстве региона оперативно прокомментировали ситуацию. Власти подтвердили, что «горняков шахты „Белореченская“ удалось поднять на безопасную высоту».

Во время проведения работ руководство поддерживало постоянный контакт с людьми. В шахтные выработки продолжалась подача кислорода, поэтому жизни сотрудников ничего не угрожало.

Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений энергетической инфраструктуры. После проведения ремонтных работ на пострадавшем узле подача энергии на производство должна быть восстановлена в штатном режиме.

Напомним, ночью ВСУ атаковали территорию шахты «Белореченская» в Луганской Народной Республике. В результате попадания снарядов серьёзно повреждена электроподстанция, что привело к полному обесточиванию промышленного объекта. Под землёй оказались заблокироваными 41 человек.