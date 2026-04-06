В России эпидемия недосыпа: 77% людей признались, что не могут уснуть по ночам

Лишь 23% жителей России получают полноценный ночной отдых, тогда как остальные сталкиваются с хронической усталостью, дневной сонливостью и частыми пробуждениями из-за храпа, скрежета зубами или ночных кошмаров. Такие данные обнародовала газета «Коммерсант», ссылаясь на медицинское исследование.

В рамках сбора данных специалисты опросили 25,5 тысячи пользователей. Из них 77% признались, что регулярно сталкиваются с нарушениями процесса засыпания. У половины респондентов диагностируется повышенная сонливость в светлое время суток, причём у каждого четвёртого подобное состояние возникает периодически, а у 52% — на систематической основе. Серьёзно ухудшают качество сна такие факторы, как ночной храп, сбои дыхания, бруксизм и пугающие сновидения.

В 2025-м количество визитов к врачам с жалобами на некачественный сон подскочило на 75% относительно предыдущего года, при этом женщины обращались по этому поводу втрое активнее мужчин. Пациенты чаще всего сетовали на последствия хронического недосыпания: непреходящую утомляемость, чувство физической разбитости и так называемый «туман в голове».

Ранее сообщалось, что австралийские учёные назвали сон в одиночку полезнее, чем с партнёром, из-за незаметных микропробуждений. Несмотря на это сами люди чаще оценивают совместный отдых как более комфортный.