Сон в одиночку назвали полезнее, чем с партнёром, из-за незаметных микропробуждений

Австралийские учёные пришли к выводу, что сон с партнёром объективно сопровождается большим количеством ночных пробуждений, чем сон в одиночестве. При этом сами люди чаще оценивают совместный отдых как более комфортный. К таким выводам исследователи пришли после анализа научных работ, опубликованных в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

По данным обзора, от 30 до 46% движений во сне происходят синхронно у обоих партнёров. Иными словами, когда один человек ворочается, тянет одеяло или меняет позу, второй с высокой вероятностью тоже начинает двигаться. Это увеличивает количество микропробуждений, которые чаще всего не запоминаются, но всё же влияют на структуру сна.

Профессор Шон Драммонд из Университета Монаша в Мельбурне отметил, что субъективные ощущения часто расходятся с объективными данными. Люди считают, что спят лучше рядом с партнёром, однако приборы фиксируют более беспокойный сон.

Дополнительные исследования показали, что при совместном сне увеличивается двигательная активность. Например, в лабораторных условиях у участников, спавших в одиночку, фиксировали в среднем 51 движение ногами за ночь, тогда как при сне с партнёром этот показатель возрастал до 62. Это сопровождалось как минимум двумя дополнительными пробуждениями.

В домашних условиях эффект проявляется ещё сильнее: в среднем люди могут просыпаться из-за движений партнёра до шести раз за ночь, но запоминают обычно лишь один такой эпизод. Это говорит о том, что большинство нарушений сна остаются незамеченными, хотя и влияют на его качество.

При этом учёные подчёркивают: если оба партнёра здоровы и не страдают нарушениями сна, такие пробуждения, как правило, не критичны. Чаще серьёзные проблемы возникают, если один из партнёров храпит, страдает бессонницей или имеет повышенную двигательную активность во сне.

В таких случаях специалисты рекомендуют не игнорировать проблему. Одним из решений может стать так называемый «скандинавский метод» — сон в одной кровати, но под разными одеялами, что снижает передачу движений. При храпе могут помочь специальные устройства, например аппараты CPAP или стоматологические капы. Если речь идёт о бессоннице, эффективной считается когнитивно-поведенческая терапия, в том числе в формате работы с парой.

Эксперты также отмечают, что раздельный сон — не признак проблем в отношениях. Более того, он может стать способом сохранить качество отдыха без ущерба для эмоциональной близости.

В то же время совместный сон имеет и психологические преимущества. Тактильный контакт способствует выработке окситоцина — гормона привязанности, который усиливает чувство безопасности и снижает уровень стресса. Поэтому выбор между совместным и раздельным сном остаётся индивидуальным и зависит от конкретной пары.

Ранее врач-психиатр рассказал, что хотя совместный сон может вызывать напряжение из-за храпа, движений или разной температуры, он является важным фактором укрепления отношений: при этом вырабатывается окситоцин («гормон привязанности»), усиливающий близость, доверие и безопасность, а тактильный контакт снижает кортизол, делая партнёров спокойнее и терпимее. По его словам, здоровая психика и крепкий брак невозможны без ощущения надёжного плеча рядом.