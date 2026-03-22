ТОП лайфхаков, благодаря которым ваш сон улучшится уже через 2 недели

Для быстрого улучшения качества сна важен не только чёткий режим дня и отказ от гаджетов вечером, но и поддержание температуры воздуха в спальне в пределах 20–21 градуса, уверен ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев.

«Оптимальная продолжительность сна — восемь-девять часов, хотя пожилым людям может требоваться меньше времени для полноценного отдыха», — отметил он в беседе с «Газетой.ru».

Наиболее благоприятным временем для отхода ко сну эксперт назвал промежуток между десятью и одиннадцатью часами вечера, что связано с ритмом выработки гормонов. Дневной сон, особенно во второй половине дня, не рекомендован, поскольку нарушает естественный ритм ночного отдыха.

Заблаговременно следует прекратить значительную зрительную, психоэмоциональную и физическую нагрузку: не смотреть телевизор, не использовать смартфоны и не выполнять упражнения перед сном. При соблюдении этих правил улучшение качества сна становится заметным уже через две недели, в 70–80 процентах случаев такой подход помогает решить проблемы без медикаментов, подчеркнул специалист.

Ранее любителей листать ленту смартфона перед сном предупредили о риске ослепнуть. Кроме того, семейным парам рекомендовали спать вместе ради «гормона привязанности». Он усиливает чувство близости, доверия и безопасности.