Милота зашкаливает: Манул Тимофей из Московского зоопарка умилил Сеть, валяясь кверху пузиком
Манул Тимофей из Московского зоопарка показал, как отдыхает на солнце. Обложка © Telegram / Московский зоопарк
В Московском зоопарке манул по имени Тимофей привлёк внимание пользователей своим поведением. Он с удовольствием проводил время на солнце, демонстрируя спокойствие и игривость. Ролик с манулом опубликовала пресс-служба столичного зоопарка в своём Telegram-канале.
«Вы когда-нибудь видели, как Тимоша кайфует и валяется кверху пузиком? Нет? Теперь увидели», — подписала видео пресс-служба.
Животное было снято во время отдыха на территории зоопарка. На кадрах видно, как манул лежит на спине и наслаждается солнечным теплом, перекатываясь и играя. Публикация продолжает набирать просмотры, а сам Тимофей остаётся одним из самых узнаваемых обитателей зоопарка.
Ранее сообщалось, что несколько европейских зоопарков сообщили, что не смогут предоставить пару знаменитому манулу Тимофею из Московского зоопарка. Решение о подборе животных принимается не на уровне самих учреждений. В зоопарке Роттердама отметили, что самка по кличке Пус находится под контролем координатора EEP Дэвида Барклая, который представляет Королевское зоологическое общество Шотландии.
Больше материалов о событиях и тенденциях в столице — ищите в разделе «Москва» на Life.ru.