Воскресенье без миски: Манул Тимофей вступил в борьбу с зимними килограммами

Главный обитатель Московского зоопарка — манул Тимофей — взял курс на лето, запустив процесс избавления от накопленных за зиму килограммов. О тонкостях режима и самочувствии пушистого хищника рассказали в официальном телеграм-канале питомника.

Пик зимней формы у палласова кота пришёлся на середину холодного сезона, когда стрелка весов показывала 6,5 килограмма. Однако к началу весны Тимофей уже весил 5,6 килограмма — за полтора месяца потеря составила почти килограмм.

«Мы разработали для Тимофея плавный график снижения веса. Сейчас у него один разгрузочный день в неделю — как правило, в воскресенье он обходится без еды. В остальные дни манул получает корм один раз в сутки, ежедневная порция составляет примерно 150–170 граммов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Киперы тщательно отслеживают динамику массы тела питомца, опираясь на систематические замеры, чтобы процесс похудения оставался физиологичным и безболезненным. Глава зоопарка объяснила, что специалисты строго следят за балансом: объём еды подбирается таким образом, чтобы хищник не голодал и не переедал, исключая риск хронического стресса.

Киперы предпочитают оставлять корм — традиционно это перепела или грызуны — рядом с домиком Тимофея или на обустроенных для этого полочках, поскольку к стеклянным панорамам вольера кот подходить избегает. Причина проста: там ещё лежит снег и не просохли лужи, а любая слякоть остаётся для палласова кота одним из главных раздражителей.

График разжировки будет корректироваться по мере приближения лета — уже в мае количество голодных дней в неделе увеличат до двух. Ожидается, что к первому летнему месяцу манул полностью выйдет на плановые показатели веса.

С приходом устойчивой солнечной погоды изменились и привычки Тимофея. Сотрудники зоопарка замечают, что дикий кот теперь значительно чаще покидает своё укрытие, чтобы погулять на свежем воздухе. Застать его на прогулке в уличном вольере можно примерно в девять утра, а также в дневные часы, когда Тимофей любит нежиться под лучами солнца.

Не обошли стороной манула и типичные для этого времени года метаморфозы во внешнем облике. Со стороны Тимофей всё такой же роскошно пушистый, однако процесс линьки уже запущен: густой подшёрсток постепенно уступает место более лёгкому покрову. Что касается характерных рыжих переливов в окрасе, они проявятся чуть позже — с приходом устойчивого летнего зноя.

Ранее сообщалось, что термин «зажировка», который сотрудники Московского зоопарка использовали в рассказах о мануле Тимофее, официально вошёл в метасловарь русского языка. Это слово обозначает процесс накопления жирового запаса у животных перед зимой. Решение о включении приняли эксперты портала «Грамота.ру». Изначально термин существовал в профессиональной среде, но после его активного использования журналистами и блогерами он стал частью повседневной речи.