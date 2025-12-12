Русский язык стал жирнее? «Зажировка» манула Тимофея теперь в словаре

Слово «зажировка», которым зоологи описывают процесс накопления жирового запаса у животных перед зимой, официально вошло в метасловарь русского языка. Об этом сообщила пресс-служба Московского зоопарка, отметив, что термин был включён экспертами портала «Грамота.ру».

Фото © Life.ru / Московский зоопарк

Изначально слово использовалось сотрудниками зоопарка в рассказах о мануле по имени Тимофей, затем его подхватили журналисты и блогеры, и теперь оно стало частью активного лексикона.

«Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья», — прокомментировала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Ранее Life.ru сообщал, что в Московском зоопарке манул Тимофей успешно прошёл зажировку и к декабрю набрал необходимые 6,5 килограмма, обзаведясь густой шерстью и готовностью к морозам. Программа набора веса для Тимофея началась ещё осенью, когда специалисты планомерно увеличили его суточную норму питания до 350–400 граммов. Кормление разделили на два раза в день, чтобы стимулировать животное к более частым выходам в открытый вольер и моделированию охотничьего поведения. Понедельник, как и прежде, оставался для манула днём без пищи.