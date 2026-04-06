6 апреля, 09:08

Алиев прибыл в Грузию с государственным визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию с государственным визитом вместе с супругой Мехрибан Алиевой. Самолет главы республики приземлился в аэропорту Тбилиси, где его встретили с почетным караулом и официальной церемонией.

В воздушной гавани азербайджанского лидера приветствовали министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили и другие официальные лица. В программе визита — встречи с президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Россия может восстановить железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию
Визит проходит на фоне активного обсуждения транспортных маршрутов в регионе. Для Баку и Тбилиси тема логистики остается одной из ключевых, поскольку обе страны играют важную роль в коридорах между Азией и Европой. Дополнительный интерес к поездке связан и с тем, что накануне в Казахстане вновь заговорили о развитии Среднего коридора — маршрута в обход России через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию. На этом фоне переговоры в Тбилиси выглядят как часть более широкой борьбы за транзит и влияние в регионе.

Для Алиева это еще и продолжение плотных контактов с грузинским руководством. В апреле 2025 года в Баку уже проходили переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили, где стороны также подчеркивали стратегический характер отношений.

Топ лидеров по закупке русской водки изменился – в список прорвалась любимая страна релокантов
BannerImage
Марина Фещенко
