Не стало актёра Расима Балаева, исполнившего роли в фильмах «Насими» и «Бабек»

На 78-м году жизни скончался народный артист Азербайджана Расим Балаев, известный по ролям в фильмах «Насими» и «Бабек». Об этом сообщило агентство Trend.

Близкие актёра сообщили, что его жизнь оборвалась на территории Турции, где он проходил запланированный курс терапии. Лечение Балаев получал в госпитале Memorial. Медики называют причиной смерти совокупность тяжёлых недугов — среди них диагностированный рак лёгочной ткани и сахарный диабет.

Фильмография артиста насчитывает десятки игровых лент — такие кинокартины, как «Насими» (1973), «Свет погасших костров» (1975) и «Бабек» (1979), принесли ему всенародную славу и любовь публики. Именно за работу в картине «Насими» Балаев был удостоен Государственной премии Азербайджанской ССР. За заслуги в области культурного и художественного развития ему присвоили почётные звания заслуженного и народного артиста Азербайджана. Кроме того, артист имел государственные награды республики — ордена «Независимость», «Честь» и «Слава».