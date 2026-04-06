Как по заказу к празднику: В Аптекарском огороде распустился пасхальный куст

Форзиция зацвела в московском Аптекарском огороде. Пресс-служба Ботанического сада МГУ сообщила в Telegram, что это растение, известное как «пасхальный куст» в Европе, уже украсило сад своими желтыми цветами на голых ветках.

«Распустилась форзиция. Европейцы ласково зовут её пасхальным кустом — и вот она уже здесь, жёлтая, наглая, с цветками на голых ветках», — говорится в сообщении.

Форзиция, представитель семейства Маслиновых и близкий родственник оливы, родом из Восточной Азии и юго-восточной Европы. Её цветение начинается сразу после таяния снега, опережая появление листьев. В условиях столицы этот кустарник будет радовать глаз цветами от двух до трёх недель, а при благоприятной, тёплой весне период цветения может растянуться до месяца.

Ранее Гидрометцентр заявил об аномальной погоде в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. До 8 апреля аномальная погода сохранится в Центральной Сибири, включая Красноярский край. Там ожидаются резкие скачки температуры: днём до плюс 10 градусов, а при похолодании – до минус 15. На Дальнем Востоке, в частности в Магадане, погода тоже не подарок. Из-за циклонов ожидаются похолодания и штормы. А вот жителям Урала – Свердловской, Челябинской и Курганской областей – можно радоваться. Там сохранится аномально тёплая погода: на 7 градусов и более выше нормы.