В Токио сакура зацвела на пять дней раньше срока

В Токио официально объявили о начале сезона цветения сакуры. Об этом сообщил сотрудник национального метеорологического управления Японии после проверки контрольного дерева в храме Ясукуни.

В этом году сезон стартовал на пять дней раньше обычного. Во время осмотра специалисты зафиксировали уже 61 распустившийся цветок, тогда как для объявления достаточно первых пяти. Эксперты наблюдают за состоянием деревьев с начала марта. Период полного цветения ожидается в апреле, когда парки и аллеи наполнятся жителями и туристами.

В Японии сакура считается символом красоты и быстротечности жизни. Традиция любоваться цветущими деревьями уходит корнями в древнюю культуру и остаётся важной частью весеннего сезона.

А в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве распустились первые подснежники. Первоцветы пробились сквозь снег и ледяную корку. Весна в столице теперь уже действительно вступает в свои права.