Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 09:54

Куда деть мелочь: в России запустили «Монетную неделю»

Обложка © Life.ru

В России 6 апреля началась акция «Монетная неделя». В её рамках граждане могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты. Сдать монеты можно как в банковских отделениях, так и в магазинах, участвующих в программе. Акция продлится до 18 апреля.

Как сообщает Банк России, к инициативе подключились более 16 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских подразделений по всей стране.

Кроме обмена предусмотрена возможность зачислить мелочь на банковский счёт. Это можно сделать в отделениях финансовых организаций.

Условия и список адресов доступны на специальном сайте акции монетнаянеделя.рф.

Биткоин почти добыт: майнерам осталось меньше 5% всех монет
Кстати, прошлой осенью в рамках «Монетной недели» россияне сдали мелочь на 245 миллионов рублей, что стало рекордным значением с момента первой такой акции в 2023 году. А за всё время граждане вернули в оборот более 215 млн монет на сумму почти 956 млн рублей.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Центробанк
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar