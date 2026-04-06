Куда деть мелочь: в России запустили «Монетную неделю»
В России 6 апреля началась акция «Монетная неделя». В её рамках граждане могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты. Сдать монеты можно как в банковских отделениях, так и в магазинах, участвующих в программе. Акция продлится до 18 апреля.
Как сообщает Банк России, к инициативе подключились более 16 тысяч торговых точек и около 4 тысяч банковских подразделений по всей стране.
Кроме обмена предусмотрена возможность зачислить мелочь на банковский счёт. Это можно сделать в отделениях финансовых организаций.
Условия и список адресов доступны на специальном сайте акции монетнаянеделя.рф.
Кстати, прошлой осенью в рамках «Монетной недели» россияне сдали мелочь на 245 миллионов рублей, что стало рекордным значением с момента первой такой акции в 2023 году. А за всё время граждане вернули в оборот более 215 млн монет на сумму почти 956 млн рублей.
