Песков объяснил, почему переговоры по Украине встали на паузу

Переговорный трек по урегулированию конфликта на данный момент не функционирует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что диалог фактически заморожен.

«Что касается процесса переговорного — да, он пока на паузе», — заявил Песков и добавил, что попытки возобновить обсуждения в трехстороннем формате осложняются внешнеполитической повесткой других участников.

Спикер отметил высокую загруженность Вашингтона иными вопросами.

«У американцев много дел других, понятно каких. Сейчас этой связи в трёхстороннем формате трудно собраться», — добавил чиновник.

На данный момент перспектив для скорого возобновления полноценных контактов не просматривается. Стороны остаются на прежних позициях, а дипломатические каналы не задействованы для поиска решений.

В Кремле и ранее комментировали возникшую паузу в переговорах по Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, она обусловлена занятостью американцев конфликтом на Ближнем Востоке.