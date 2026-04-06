России необходимо полностью перекрыть движение морских судов для Украины, уничтожив несколько кораблей под её флагом. Об этом в беседе с заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил, что Киев продолжает атаковать любые российские суда, «до которых может дотянуться», и совершает террористические акты «везде». С террористами, указал политик, вести переговоры всегда очень трудно, поэтому должны быть приняты «соответствующие действия». Если криминальные структуры и террористы чувствуют бездействие, у них развязываются руки, считает Чепа.

«Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины, для этого уничтожить несколько судов, которые двигаются под украинским флагом либо под другими флагами, но с грузом, поставляемым на Украину», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, корабли перевозят в основном военные грузы. Он предлагает предупредить Киев, что будут приниматься ещё более жесткие меры. Только такой сверхадекватный ответ, уверен Чепа, способен остановить террористов.

Отметим, что Киев использует доступ к Чёрному морю для террористических ударов по гражданским судам. С этим согласны и в ООН: официальный представитель Управления верховного комиссара Всемирной организации по правам человека заявила, что атака украинских безэкипажных катеров на российское судно «Арктик метагаз» в Средиземном море может квалифицироваться как нарушение норм международного гуманитарного права.