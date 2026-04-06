

6 апреля, 10:34

В Госдуме призвали оставить Украину без моря

России необходимо полностью перекрыть движение морских судов для Украины, уничтожив несколько кораблей под её флагом. Об этом в беседе с заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил, что Киев продолжает атаковать любые российские суда, «до которых может дотянуться», и совершает террористические акты «везде». С террористами, указал политик, вести переговоры всегда очень трудно, поэтому должны быть приняты «соответствующие действия». Если криминальные структуры и террористы чувствуют бездействие, у них развязываются руки, считает Чепа.

«Считаю, что нужно полностью перекрыть все движение морских судов с Украины, для этого уничтожить несколько судов, которые двигаются под украинским флагом либо под другими флагами, но с грузом, поставляемым на Украину», — сказал депутат в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, корабли перевозят в основном военные грузы. Он предлагает предупредить Киев, что будут приниматься ещё более жесткие меры. Только такой сверхадекватный ответ, уверен Чепа, способен остановить террористов.

Сальдо пообещал Киеву возмездие за удар по сухогрузу в Азовском море

Отметим, что Киев использует доступ к Чёрному морю для террористических ударов по гражданским судам. С этим согласны и в ООН: официальный представитель Управления верховного комиссара Всемирной организации по правам человека заявила, что атака украинских безэкипажных катеров на российское судно «Арктик метагаз» в Средиземном море может квалифицироваться как нарушение норм международного гуманитарного права.

Юрий Лысенко
