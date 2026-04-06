Появилось фото с места ЧП в Москве, где нашли труп мужчины в чемодане

Прокуратура Москвы показала фото с места ЧП, где нашли тело мужчины в чемодане. Как отметили в ведомстве, страшная находка была сделана 4 апреля.

На место трагедии прибыл заместитель Бабушкинского межрайонного прокурора Антон Белов. Расследование этого резонансного уголовного дела по статье об убийстве (105 УК РФ) взято прокуратурой под особый контроль.

Как ранее сообщалось, тело мужчины в чемодане было найдено около пруда на Алтуфьевском шоссе. У убитого множество колото-резаных ранений. Причастных к преступлению пока разыскивают.