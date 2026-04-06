Долги и штрафы на 2 млрд рублей от ФАС: «Аксельфарм» оказался на грани закрытия

Российский производитель дженериков от рака «Аксельфарм» рискует прекратить работу после того, как Федеральная антимонопольная служба выписала ему штрафы на общую сумму 2,08 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В аудиторском заключении к годовой отчётности сказано, что из-за штрафов обязательства компании могут превысить её активы. В «Аксельфарме» изданию пояснили, что описание рисков аудитором не означает, что они обязательно наступят.

Верховный суд уже подтвердил законность одного штрафа на 517 миллионов рублей. Ещё 1,57 миллиардов рублей компания оспаривает в кассации. При этом в «Аксельфарме» настаивают, что работают строго по закону. Споры с ФАС возникли из-за выпуска аналогов препаратов Pfizer и AstraZeneca — оригинаторы жаловались на нарушение конкуренции.

Из-за финансовых проблем рассчитаться с ФАС вряд ли получится: в 2025 году выручка «Аксельфарма» сократилась вдвое — до 1,4 миллиардов рублей, а компания ушла в минус на 1,3 миллиарда рублей. Эти потери вызваны тем, что «Аксельфарму» пришлось закрыть долги по налогам за разорившееся ООО «Спектр», частью активов которого он управляет.

Ранее сообщалось, что в ФАС согласовали цены на второй противоонкологический дженерик. «Регорафениб-Амедарт» будет вдвое дешевле зарубежного аналога.