В центре Киева приспустили главный флаг Украины

Главный флаг Украины на Печерских холмах в Киеве временно приспустили. Как передает «РБК-Украина» со ссылкой на КГГА, это произошло из-за непогоды.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра в Киеве до 15-20 м/с, Киевская городская государственная администрация приняла решение о приспускании флага в этот день.

Ранее над Киевом неизвестные запустили дрон с российским флагом. Воздушная тревога в городе объявлена не была. Полиция Киева назвала фейком информацию о полёте дрона с российским флагом. По словам правоохранителей, проверка якобы не подтвердила эти сведения. Позже полиция всё-таки изменила позицию и признала, что российский флаг действительно летал над Киевом.