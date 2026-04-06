Российский школьник создал нейросеть для выявления риска рака лёгких

Десятиклассник тюменской школы Артём Булыгин создал нейросеть для выявления риска рака лёгких. Для получения результатов нужно пройти опрос, который занимает до одной минуты.

Школьник собрал медицинские данные, проанализировал статистику и создал систему на основе нейросети, которая позволяет оценить риск развития онкологии и дать рекомендации для дальнейшей своевременной профилактики. Особенно его изобретение поможет людям, которые редко обращаются к врачам или боятся проходить обследования.

«Я не специалист по онкологии, но умею анализировать, искать решения, а главное, в моем случае, — программировать. Мы не заменяем врачей, а помогаем людям понять, что нужно озаботиться своим здоровьем», – подчеркнул Артём на презентации проекта на выездном заседании комитета областной думы по экономической политике и природопользованию.

Как пише издание «Тюменская линия», есть у школьника и вторая часть проекта – анализ КТ-снимков. Этот инструмент создан уже для врачей, чтобы снизить нагрузку и повысить точность результатов исследований.

А ранее стало известно, как себя чувствует первый пациент, испытавший российскую вакцину от рака. Российские медики получили первые результаты применения отечественной мРНК-вакцины, и выяснилось, что самочувствие пациента стабильно хорошее.