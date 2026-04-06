«Мозг фиксирует потерю»: Почему виртуальный финал бьёт по эмоциям не хуже реального расставания

Постигровая депрессия возникает из-за того, что человек воспринимает и проживает виртуальный опыт в видеоиграх как реальный — ведь в игре он не зритель, а полноценный участник. Об этом рассказал практический психолог Александр Зудин.

«Мозг воспринимает этот опыт как реальный — со всеми эмоциями, привязанностями и смыслами. Когда игра заканчивается, он фиксирует потерю — так же, как при реальном расставании или завершении важного жизненного этапа. Резкое исчезновение дофамина, который активно вырабатывался в процессе, усиливает ощущение пустоты и апатии», — пояснил специалист в комментарии РИАМО.

По его словам, чем сильнее была история, тем глубже погружение и тем болезненнее выход. Некоторые проекты намеренно строятся так, чтобы создавать максимальную эмоциональную привязанность. Это напрямую влияет на интенсивность переживаний после финала. В итоге человек сталкивается не просто со скукой, а с настоящим психологическим послевкусием завершённого опыта.

В группе риска — те, кто использует игры как способ уйти от реальных проблем (одиночества, стресса, неудовлетворённости жизнью). Чем сильнее виртуальный мир компенсирует нехватку реального, тем болезненнее расставание с ним. Уязвимы и люди с низкой стрессоустойчивостью, которым сложно переживать любые окончания и переходы, — подростки и молодые люди попадают в эту категорию чаще, заключил Зудин.

