91-летний геймер из Китая прошёл хоррор-игру без гайдов и стал звездой соцсетей

91-летний стример из Китая Ян Бинлинь прошёл игру Resident Evil Requiem без использования подсказок. Трансляции он вёл на платформе Bilibili. Игрок завершил прохождение самостоятельно, фиксируя детали и решения задач вручную. Для этого он использовал обычную тетрадь.

91-летний стример прошёл Resident Evil Requiem без подсказок.

Во время игры стример не обращался к гайдам. Он записывал важную информацию и решения головоломок, чтобы продвигаться дальше. Ян Бинлинь известен как один из самых возрастных стримеров. В 2024 году его включили в Книгу рекордов Гиннесса. До выхода на пенсию он работал инженером в нефтегазовой отрасли. После завершения карьеры в 1996 году начал активно увлекаться видеоиграми.

