Уехавший из России стример Nix раскритиковал «лютые цены» в Испании

Российский стример Александр Левин, более известный под никнеймом Nix, перебрался в Испанию. По сообщениям Telegram-канала Stream Inside, он выразил недовольство стоимостью жизни в этой европейской стране, отметив, что цены там в несколько раз выше, чем в России.

«Чтобы хорошо жить в России, в среднем вам нужно меньше денег в разы, и вы будете получать крутой сервис», — сказал стример, отметив, что в Европе за аналогичный сервис придётся заплатить «лютые деньги».

Блогер сообщил о своем временном переезде в Испанию, объяснив свой выбор благоприятным климатом, высоким качеством местных продуктов и относительной простотой получения визы.

Ранее комик Слава Комиссаренко, лишённый российского гражданства, пожаловался, что на деле европейская демократия оказалась не такой, какой он себе её представлял. Сейчас у стендапера остался только белорусский паспорт, срок действия которого истекает через два года.