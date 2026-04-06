Кавказ зовёт инвесторов: Опубликована деловая программа КИФ‑2026

На сайте Кавказского инвестиционного форума – 2026 опубликована деловая программа мероприятия, которое состоится с 28 по 30 апреля в МВЦ «МинводыЭКСПО». Организатором форума, центральной темой которого станет «Расширяя горизонты возможностей», выступает Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития и правительства Ставропольского края.

Программа КИФ-2026 охватывает широкий круг вопросов социально-экономического развития. Сессии проведут представители федеральных и региональных властей, бизнеса и эксперты. В рамках форума запланированы дискуссии, тематические и отраслевые треки для поиска решений и новых точек роста.

«Кавказский инвестиционный форум последовательно моделирует условия для комплексного раскрытия потенциала регионов. Представленная деловая программа отражает ключевые направления развития экономики и ориентирована на укрепление инвестиционной активности, расширение кооперационных связей и образование устойчивых деловых инициатив», – отметил вице-премьер Александр Новак.

В программу вошли блоки об инвестициях, финансах, промышленности, АПК и международном сотрудничестве. Также заявлены темы кадров, туризма, цифровизации, технологий, торговли и предпринимательства. Отдельное внимание уделено транспорту, энергетике, креативным индустриям, здравоохранению и культуре.

Советник президента Антон Кобяков отметил, что программа выстроена с учётом актуальных задач. Он добавил: по итогам двух предыдущих форумов заключили более 230 соглашений на сумму свыше 460 млрд рублей. Эти договорённости превратились в жилые и гостиничные комплексы, туристические объекты, логистические центры, ветряные и гидроэлектростанции.

Важный элемент программы этого года – сессия «Диалог с губернатором: вектор на Кавказ». Представители регионов СКФО расскажут о приоритетах развития и инвестиционной политике. Гости смогут задать вопросы, формат нацелен на практические решения.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что программа построена вокруг ключевых тем – от инвестиций до кадров и технологий. Участие регионов и бизнеса позволяет говорить не только о подходах, но и о решениях для внедрения на местах.

