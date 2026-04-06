В Москве водитель протащил инспектора ГАИ по дороге и попытался скрыться

В Москве проверка документов обернулась опасным инцидентом: водитель не выполнил требование остановиться и протащил сотрудника Госавтоинспекции по дороге. Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лихач протаранил сотрудника ГАИ из-за нежелания выполнять требования инспектора.

«Проверка документов едва не закончилась трагедией для моего коллеги из Госавтоинспекции… Сотрудник схватил его за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту, причинив ему телесные повреждения», — написала она.

Позднее правоохранители установили личность нарушителя и проследили его маршрут. Выяснилось, что он сначала оставил автомобиль на автозаправке на МКАД, после чего уехал на такси в сторону поселка Мирный в Люберецком районе. Далее мужчина пересел в другой автомобиль и снял с него государственные регистрационные знаки, пытаясь скрыть следы и избежать поимки.

При участии сотрудников из Московской области подозреваемого задержали на трассе М-1 «Беларусь» и доставили к следователям. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, при этом ранее уже был лишён водительских прав за аналогичное нарушение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти, а также ещё одно — за повторное управление транспортом в нетрезвом виде. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительно составлены административные протоколы, а автомобиль отправлен на специализированную стоянку.

