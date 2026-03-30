30 марта, 10:27

«Побег» фур с санкционным товаром пресекли силовики в Калужской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

Калужские сотрудники ФСБ пресекли дерзкую попытку вернуть арестованный товар. Иностранцы, которые незаконно ввезли санкционную продукцию, потеряли груз стоимостью три миллиона рублей после того, как его задержали таможенники и поместили на спецстоянку. В отчаянии владельцы протаранили ограждение стоянки и угнали фуры, но вскоре были задержаны оперативниками.

В отношении лиц, задержанных по подозрению в совершении грабежа, возбуждено уголовное дело. Преступление квалифицируется как совершённое группой лиц, что предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Правоохранительные органы проводят проверку на предмет возможной причастности данной группы к другим подобным преступлениям.

Ловушка на таможне: с 1 апреля ужесточили вывоз наличных и золота из России в ЕАЭС
Ловушка на таможне: с 1 апреля ужесточили вывоз наличных и золота из России в ЕАЭС

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект, предусматривающий передачу в федеральную собственность автомобилей, невостребованных на таможне в течение 30 дней. Это сокращает срок размещения ФТС информации о таких транспортных средствах.

Наталья Демьянова
