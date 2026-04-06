Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 13:37

Во Франции умер внук известного импрессиониста Коровина художник Алексей Ги

Алексей Ги Коровин. Обложка © domrz.ru

В Париже на 99-м году жизни скончался французский художник русского происхождения Алексей Ги Коровин, являвшийся внуком мастера Серебряного века Константина Коровина. Об этом сообщила Виктория Жигунова, которая руководит музеем живописца Константина Коровина в Гурзуфе.

«Алексею Ги Коровину было 98 лет. Он покинул этот мир в окружении семьи, родных и близких ему людей», написала она в Telegram-канале.

Алексей Ги, родившийся в Париже в 1928 году, был потомком знаменитого русского художника Константина Коровина, ключевой фигуры Серебряного века и пионера русского импрессионизма. Коровин, академик Императорской Академии художеств, известен такими работами, как «Портрет хористки» (1880-е), и своим участием в оформлении российской экспозиции на Всемирной выставке 1900 года в Париже.

После переезда во Францию в 1923 году Коровин и его сын Алексей Константинович продолжили свою художественную деятельность, последний занимался театральными постановками и участвовал в парижских выставках. Несмотря на раннюю потерю отца, Алексей Ги успешно продолжил семейную традицию, став признанным пейзажистом и получив награды на международных выставках в Париже, Марселе и Женеве. В 2020 году его работы были показаны и в Москве.

Актриса из «Секретных материалов» Ди Фриман умерла от рака в 66 лет
Ранее в Москве на 75-м году жизни ушёл из жизни конструктор Александр Леонов. Он возглавлял НПО машиностроения, совмещая должности генерального директора и генерального конструктора одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar