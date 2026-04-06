Конфликт на Ближнем Востоке и последовавший за ним скачок цен на энергоносители серьёзно ударили по британской индустрии фиш-энд-чипс. Агентство AFP сообщило, что расходы на топливо для английских рыбаков, добывающих треску и пикшу в Северном море, выросли как минимум вдвое — с 5 тысяч до 10 тысяч фунтов за рейс.

Один из рыбаков опасается, что его годовые дополнительные затраты могут превысить 100 тысяч фунтов. Хотя немедленного роста цен на рыбу пока нет, производители обеспокоены возможным снижением спроса из-за уменьшения числа посетителей в ресторанах.

Резкое подорожание топлива в Европе началось в конце марта на фоне военных действий США и Израиля против Ирана и проблем с судоходством в Ормузском проливе.

Ранее эксперт заявил, что Европе придётся униженно просить Россию о продаже нефти. Москва стала главной победительницей в войне США с Ираном, а перспективы Старого Света выглядят очень мрачно. Объясняется это тем, что у Европы нет своих природных ресурсов, а от российского топлива она отказалась сама.