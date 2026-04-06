Вертолёт «Яйцо-убийца» участвовал в спасении пилота сбитого F-15E в Иране

В операции по спасению члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над Ираном, ключевую роль сыграли лёгкие вертолёты MH-6 Little Bird. Один из них эвакуировал пилота с горной местности и доставил его в безопасную зону. Об этом стало известно из видео, опубликованное Telegram-каналом «Военный осведомитель»

Для проведения операции в район были переброшены четыре вертолёта MH-6 Little Bird, которые известны под прозвищем «Яйцо-убийца» из-за характерной формы корпуса. Доставку техники обеспечили два самолёта MC-130J Commando II, после чего «маленькие птички» приступили к выполнению задачи. Одной из ключевых задач стала эвакуация пилота, скрывавшегося в горной расщелине, где его обнаружил и забрал экипаж вертолёта.

По одной версии, транспортные самолёты получили серьёзные повреждения в результате обстрела со стороны сил Корпуса стражей исламской революции. Согласно альтернативной информации, тяжёлые четырёхдвигательные машины не смогли взлететь из-за увязших в грунте шасси.

В сложившейся ситуации подразделение спецназа «Дельта» приняло решение уничтожить оставшуюся технику, чтобы она не попала в чужие руки. Позднее по району, где находились повреждённые машины, был нанесён авиаудар.

MH-6 представляет собой современную модификацию вертолёта OH-6 Cayuse, первый полёт которого состоялся ещё в 1963 году, а серийный выпуск начался в 1980 году. Лёгкая машина оснащена двигателем мощностью 425 лошадиных сил и способна развивать скорость до 282 км/ч, при крейсерском режиме около 250 км/ч. Дальность полёта достигает 430 километров, а практический потолок составляет 5 700 метров.

Компактные размеры позволяют использовать вертолёт в ограниченных условиях: его длина с винтами — 9,8 метра, высота — 3 метра, а максимальная взлётная масса — 1 406 килограммов. Помимо экипажа, он способен перевозить до шести человек и более 680 килограммов груза. Существуют вооружённые модификации, оснащённые пулемётами, ракетными установками и противотанковыми системами, включая GAU-19, M134 Minigun, Hydra, AGM-114 Hellfire и Stinger.

Ранее сообщалось, что в ходе поисково-спасательной операции американский спецназ при поддержке авиации сумел эвакуировать второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над территорией Ирана. После выполнения задачи все задействованные силы США покинули район проведения операции и были выведены с территории противника.