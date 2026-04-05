Иран показал обломки американской техники и заявил об уничтожении вертолётов
Обложка © Telegram / Tasnimnews
Иранское агентство Tasnim распространило фотографии дымящихся обломков. В подписи указано, что это части уничтоженной американской военной авиатехники в южной части провинции Исфахан.
По данным агентства, в ходе совместной операции иранских войск были сбиты два вертолёта Black Hawk и один самолёт C-130. Американская спасательная миссия, по этой версии, полностью провалилась.
Снимки сопровождаются отсылкой к операции «Орлиный коготь» 1980 года — той самой провальной попытке США освободить своих заложников в Иране. Иранские СМИ традиционно используют ту историю как символ военного бессилия Вашингтона.
Ранее Life.ru писал, что военные США сами приняли решение уничтожить два повреждённых борта, чтобы они вместе с оборудованием и технологиями не достались противнику. Речь идёт о транспортных воздушных судах, которые задействовали в операции по спасению офицера. Однако покинуть временную посадочную площадку они не смогли.
