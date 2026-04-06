В Истре оставшиеся без присмотра кошки захотели тостов и чуть не сожгли квартиру
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios
В подмосковной Истре домашние кошки включили тостер и спровоцировали возгорание в квартире. Подробностями случившегося поделились хозяйка квартиры и местная жительница.
Пожарные прибыли на вызов в дом №43 на улице 9-й Гвардейской дивизии уже через пять минут после звонка в Службу 112, рассказала интернет-изданию Regions.ru живущая в соседнем доме Анна Челькис. Она заметила чёрный дым из окна напротив, когда её дочь разговаривала по телефону.
На месте работали расчёты пожарно-спасательных частей №60 и №69. Как сообщил помощник начальника караула Александр Гамов, внутри было сильное задымление. Огнеборцы оперативно потушили горящую бытовую технику на кухне.
Хозяев в момент происшествия дома не было. Узнав о ЧП, хозяйка квартиры Светлана Мухина примчалась и поблагодарила спасателей за то, что удалось сохранить не только основное имущество, но и двух питомцев.
«По предварительной версии, причиной пожара стал работающий тостер, который запросто могли включить кошки», — отметила она.
Мухина призвала жителей быть внимательными и отключать электроприборы из розетки перед уходом из дома.
Утром 4 апреля в деревне Потаповское Московской области случился пожар, унёсший жизни двоих человек. Жертвами трагедии оказались мужчина и девятилетний ребёнок.
