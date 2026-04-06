Доставайте шапки: В Московский регион возвращается зима

В Московской области со среды ожидается резкое ухудшение погоды: в регион придут мокрый снег, дождь и ночные заморозки. Об этом 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в ближайшие дни атмосферное давление начнёт расти, а температура — снижаться. Ночью столбики термометров опустятся до 0…−5 градусов, что создаст условия для осадков в виде снега.

«Со среды по пятницу, когда температура воздуха будет принимать отрицательное значение, ночью возможно выпадение снега, в утренние часы — мокрого снега с дождём», — сказал Ильин.

Днём в начале недели ещё будет +4…+9, однако к четвергу похолодает до +2…+7. В отдельных районах в пятницу столбики могут опуститься до нуля даже днём, и тогда осадки перейдут в снег. Дополнительным фактором станет ветер северных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду, который к выходным ослабнет.

В Москве также ожидаются заморозки: в ночь на среду температура приблизится к нулю, в четверг и пятницу будет до −2 градусов. Похолодание сохранится до конца недели, после чего в выходные воздух начнёт прогреваться, а вероятность осадков снизится.

А ранее Life.ru сообщал, что первая холодная волна апреля закончится 12 апреля. По словам синоптика, период тёплой погоды с дневными температурами до плюс 12–17 градусов затянется практически до конца второй декады апреля.