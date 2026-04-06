6 апреля, 16:36

Starbucks лишился прав на свой чёрно-белый логотип в России

Starbucks потерял свой чёрно-белый логотип в России. Как выяснило РИА «Новости», изучив базу Роспатента, срок действия товарного знака американской компании истек. Заявка на регистрацию была подана в 2015 году, одобрена в 2016-м, а в 2026 году Роспатент обновил информацию о прекращении его действия.

Под этим брендом Starbucks имела бы право продавать и производить на территории России травяные чаи, витаминизированные напитки и алкогольную продукцию.

Сеть кофеен Starbucks дебютировала в Москве в 2007 году. Однако в марте 2022 года компания приняла решение о прекращении своей деятельности в России, что привело к закрытию всех её заведений. К моменту ухода Starbucks насчитывала более 100 кофеен по всей стране. Впоследствии бизнес был приобретён Тимуром Юнусовым (Тимати), Антоном Пинским и компанией «Синдика», которые в том же 2022 году запустили на базе бывших Starbucks новую сеть под названием Stars Coffee.

Ранее американская корпорация Google подала в России несколько десятков заявок на регистрацию товарных знаков. В реестре Роспатента появились названия и логотипы таких сервисов, как YouTube, YouTube Shorts, YouTube Music, а также Google Meet, Google Workspace, Google Drive, Google Mail, Gmail и Google Cloud.

