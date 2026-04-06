«Не поймут — получат ответ»: Захарова объявила о спецпредупреждении странам Балтии
Москва направила странам Балтии жесткое предупреждение: они были уведомлены о недопустимости открытия своего неба для украинских дронов, атакующих Россию. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, если балтийские государства не примут это во внимание, им придётся столкнуться с ответными мерами.
«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — сказала Захарова в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атакуют Ленинградскую область, используя воздушное пространство Эстонии и Латвии с их молчаливого согласия. Эксперты установили — траектория полётов дронов проходит через эти две республики, а также частично затрагивает Литву.
