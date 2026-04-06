Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 16:45

«Не поймут — получат ответ»: Захарова объявила о спецпредупреждении странам Балтии

Обложка © Telegram / МИД России

Москва направила странам Балтии жесткое предупреждение: они были уведомлены о недопустимости открытия своего неба для украинских дронов, атакующих Россию. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, если балтийские государства не примут это во внимание, им придётся столкнуться с ответными мерами.

«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — сказала Захарова в разговоре с журналистами.

Дроны ВСУ летят на Ленобласть через Эстонию и Латвию с их молчаливого согласия
Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атакуют Ленинградскую область, используя воздушное пространство Эстонии и Латвии с их молчаливого согласия. Эксперты установили — траектория полётов дронов проходит через эти две республики, а также частично затрагивает Литву.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Эстония
  • Литва
  • Латвия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar