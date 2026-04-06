В ВСУ заявили, что бойцы могут побросать оружие — мобилизация под угрозой срыва

Участившиеся нападения на военнослужащих ТЦК, включая случаи с холодным оружием и попытки подрыва, напрямую угрожают мобилизации в Украине. Об этом заявил Андрей Подик из Сухопутных войск ВСУ, подчеркнув, что подобные инциденты лишь ухудшают обстановку.

«Мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, что только ухудшает ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет ещё что-то», — сказал Подик.

Он отметил, что угроза нападений может привести к нежеланию военнослужащих продолжать службу, при этом в социуме наблюдается тенденция к более лояльному отношению к уклонению от воинской повинности.

Ранее депутат Верховной рады Украины сообщил о новой мошеннической схеме, распространённой в украинских городах. Преступные группы, переодеваясь в форму территориальных центров комплектования, похищают людей, требуют выкуп и запугивают их отправкой в армию. Силовики не предпринимают никаких мер, ибо вовлечены в сговор.