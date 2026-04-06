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Опубликовано 6 апреля, 17:55

В ВСУ заявили, что бойцы могут побросать оружие — мобилизация под угрозой срыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Участившиеся нападения на военнослужащих ТЦК, включая случаи с холодным оружием и попытки подрыва, напрямую угрожают мобилизации в Украине. Об этом заявил Андрей Подик из Сухопутных войск ВСУ, подчеркнув, что подобные инциденты лишь ухудшают обстановку.

«Мы сталкиваемся с нападениями на военнослужащих, что только ухудшает ситуацию. Люди берут в руки холодное оружие, был случай, когда пытались взорвать военных, служащих в ТЦК и СП, завтра будет ещё что-то», — сказал Подик.

Он отметил, что угроза нападений может привести к нежеланию военнослужащих продолжать службу, при этом в социуме наблюдается тенденция к более лояльному отношению к уклонению от воинской повинности.

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Наталья Демьянова
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